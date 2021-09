Aangereden 'jackman' Lewis Hamilton maakt het goed na incident in pitstraat

De man van de krik bij het team van Mercedes komt er zonder kleerscheuren vanaf. Het Mercedes-teamlid werd vrijdagmiddag voor zijn sokken gereden door Lewis Hamilton die zich verkeek op de remweg in de pitstraat. Het zeldzame foutje van de zevenvoudig wereldkampioen zorgde ervoor dat de monteur de bolide moest ontwijken: hij kwam zeker een meter naar achteren ten val, maar stond ook direct weer op.

Mercedes laat weten dat de man er zonder ernstige kleerscheuren vanaf komt. Hamilton verontschuldigde zich direct via de boordradio voor het incident. Ook informeerde de Brit of de man gewond was.

Bump.🤭 The good news is that he’s OK. 💪pic.twitter.com/2FfaBYcIEw — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) September 24, 2021

Via Twitter meldde het sterrenteam dat de moedige monteur in orde is. "Voor iedereen die het vraagt, onze frontjackman is in orde", zo slingde het team nog tijdens de tweede vrije training een bericht de wereld in.

De Mercedessen waren vrijdag onverslaanbaar in Rusland. Valtteri Bottas was tot twee keer toe de snelste Mercedes-coureur. Max Verstappen heeft minder goede vooruitzichten: de Red Bull Racing-coureur start achteraan het F1-veld vanwege gridstraffen. Ook Charles Leclerc komt achteraan te starten na een motorwissel.