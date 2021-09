Max Verstappen mist snelheid en start achteraan in Sotsji: "Door het veld naar voren komen wordt lastig"

Max Verstappen start vanwege zijn gridstraffen achteraan het F1-veld in Rusland. De Limburger gaat er het beste van maken, vertelt hij na de vrijdagse trainingen op het circuit nabij Sotsji. Vrijdag kwam de Limburger snelheid tekort vergeleken met de Mercedessen.

Op zijn eigen website Verstappen.com vertelt de Red Bull Racing-coureur na de eerste trainingssessies: “We hebben ervoor gekozen om hier de motor te wisselen na alles afgewogen te hebben. Ook met het weer hier wat ze voor zaterdag voorspellen leek het ons het beste om het hier te doen. Het zal dit weekend lastig worden om door het veld naar voren te komen maar we moesten deze straf toch ergens nemen."

Verstappen gaat door: "Als we het hier niet hadden gedaan hadden we het ergens anders moeten doen. We hebben besloten het hier te doen en zullen het beste ervan proberen te maken in de race.”

Verstappen klaagde tijdens de tweede training in Rusland dat hij niet voorbij kon komen aan de Williams die voor hem reed op de baan. "Inhalen is onmogelijk met mijn topsnelheid."

Verstappen is dan ook voorzichtig in zijn verwachtingen voor de rest van het weekend. “We proberen de auto zo goed mogelijk af te stellen voor de race nadat we besloten de motor te wisselen en hopen dat dit werkt. Maar laten we eerst morgen afwachten en kijken hoe het weer zal zijn.”