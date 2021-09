Autosport TV-gids: Ontknoping in IndyCar en F3

Naast de Formule 1 komen ook de talenten uit de Formule 2 met Richard Verschoor en Bent Viscaal in actie. In de Formule 3 waar Tijmen van der Helm zijn rondjes rijdt, valt de ontknoping. Overzees sluit Rinus VeeKay het IndyCar-seizoen af in de straten van Long Beach en hoopt na veel tegenslag met een goed resultaat de winterstop in te gaan.



Normaliter rijden de Formule 2 en Formule 3 apart van elkaar, maar vanwege oplopende kosten kon de F3 niet afreizen naar de Verenigde Staten later dit jaar. De organisatie besloot daarom om het slotweekend te verplaatsen naar Sotsji.



Zaterdag 25 september - Ziggo Sport / F1TV

09:25 – 10:25 Formule 2 – Sotsji – Race

10:25 – 11:25 Porsche Carrera Cup Deutschland – Monza – Race 1

10:55 – 12:15 GP Rusland – Sotsji – Vrije training 3

12:35 – 13:30 Formule 3 – Sochi – Race 2 (LIVE)

14.00 – 15:45 GP Rusland – Sotsji– Kwalificatie

14:30 – 15:15 Formula Regional European - Valencia - Race 1

15:40 – 16:35 Formule 2 – Sochi – Race 2

21:00 – 22:30 IndyCar Series – Streets of Long Beach – Kwalificatie



Zondag 26 september - Ziggo Sport / F1TV

01:00 – 05:00 Nascar Cup Series – Las Vegas Motor Speedway – Race

08:50 – 09:50 Formule 3 – Sochi – Race 3

10:15 – 11:30 Formule 2 – Sochi – Hoofdrace

12:00 – 13:05 Porsche Carrera Cup Deutschland – Monza – Race 2

13:05 – 13:55 Formula Regional European - Valencia - Race 2

14:00 – 16:30 GP Rusland – Sochi – race en nabeschouwing

21:00 – 00:00 IndyCar Series – Streets of Long Beach – Race