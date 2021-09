Ralf Schumacher kritisch op Aston Martin: "Als ze voor titel vechten is Vettel allang weg"

Het is inmiddels wel duidelijk dat de ambities van Aston Martin torenhoog zijn. De Britse renstal bouwt een gloednieuwe megafabriek, trok onlangs voormalig McLaren-kopstuk Martin Whitmarsh aan en verlengde de contracten van coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel.

Ondanks al deze ontwikkelingen zijn er ook mensen die er een hard hoofd in hebben. Er is uit de prestaties namelijk nog niet heel veel gebleken. De niet op zijn mondje gevallen Ralf Schumacher is één van deze mensen. In gesprek met Motorsport-Total.com opent hij zijn boeken: "Als Aston Martin eindelijk voor de wereldtitel gaat vechten denk ik dat Vettel allang niet meer in de Formule 1 rijdt. Ik zie het negatief in voor Aston Martin op dit ogenblik."

Schumacher denkt dat andere teams het op het ogenblik veel beter doen, en het ook veel beter gaan doen in de toekomst: "Andere zijn in een veel betere positie, McLaren bijvoorbeeld." Aston Martin wist met Vettel dit jaar op het podium te eindigen in Azerbeidzjan terwijl McLaren meerdere podiums pakte en in Monza wist te winnen.

Toch is Ralf blij dat Vettel de sport nog even trouw blijft: "Hij wil verder gaan nu en ik denk dat dat goed is ook voor ons in Duitsland. Op dit punt in zijn carrière zijn er maar twee opties: of je blijft thuis bij je familie of je gaat door met racen."