Marko: "Proberen Max duidelijk te maken dat wederzijds respect belangrijk is"

De volgende race staat al weer op de stoep maar de Italiaanse Grand Prix zit Helmut Marko nog steeds dwars. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur is nog steeds niet te spreken over het gedrag van Lewis Hamilton. Wel is Marko bezig om zijn pupil Max Verstappen duidelijk te maken dat nog meer crashes niet tof zijn.

Het is inmiddels een bekend verhaal. Na de crash met Verstappen klaagde Lewis Hamilton over nekpijn veroorzaakt door de klapper. Vervolgens verscheen de Brit een dag later doodleuk op de rode loper van een hoog aangeschreven gala in New York.

Grappige outfit

Helmut Marko denkt er zo het zijne van. In gesprek met het Duitse RTL is hij dan ook duidelijk: "Als je zeven uur gaat vliegen kan het niet zo slecht met je zijn. Het gehele incident was zeker niet levensgevaarlijk. Als hij echt serieuze nekpijn of andere problemen had zou hij niet in New York verschijnen in een hele grappige outfit."

Pure magic last night. These designers — Kenneth Nicholson, Theophilio, Jason Rembert — deserve this moment just as much as any other designer who attends the Met Gala. The goal is, and always will be, to open doors for young Black creatives 🖤 pic.twitter.com/H11q1kDWj7 — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) September 14, 2021

Wel heeft Marko na de crash nog even het één en ander duidelijk gemaakt aan zijn Nederlandse coureur: "Vanuit onze kans proberen we Max te beïnvloeden op een manier waardoor er wederzijds respect komt en ook dat incidenten worden voorkomen. Maar ze zijn racers en wanneer het vizier dicht gaat zijn ze alles vergeten."