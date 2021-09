Russell kijkt uit naar Sotsji: "Uitgerust na triple header"

George Russell weet inmiddels dat zijn toekomst bij Mercedes ligt. Toch lijkt de Brit zijn focus op zijn huidige team Williams niet te zijn verloren. De resultaten zijn om over naar huis te schrijven en punten komen ook steeds meer en meer binnen rollen. Hij kijkt dan ook uit naar het weekend in Sotsji.

Op de website van Williams blikt de Brit vooruit naar het aankomende raceweekend: "Ik voel mij uitgerust en herstelt na de afgelopen triple header en ik ben er klaar voor om te gaan racen in Rusland. Het is een veeleisend circuit met een aantal listige secties die het samen met een aantal snelle bochten een uitdaging voor zowel coureur als de auto maken. Het Olympisch Park in Sotsji is ook een unieke locatie om te racen. Je snelt je langs een aantal locaties van de Spelen wat voor een spectaculaire achtergrond zorgt."

Russell heeft een aantal succesvolle wedstrijden achter de rug en is vastbesloten om deze reeks in Rusland voort te zetten: "Na een aantal sterke resultaten in de afgelopen races, met drie puntenfinishes in vier races, zullen we als team hard pushen om dat momentum mee te nemen naar dit weekend."