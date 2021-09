Williams minder blij met uitzicht helmcamera

Het is een innovatie die we de afgelopen races hebben gezien: de helmcamera. In de helm van de coureurs zit een hele lichte camera gemonteerd die het publiek vanaf de bank mee kan laten genieten van de actie in de cockpit. De camera is vooralsnog alleen goedgekeurd voor Bell-helmen dus Bell-helm-man George Russell mocht in Monza met de camera rond rijden.

Veel fans waren zeker te spreken over het gloednieuwe camerastandpunt. Maar Williams, het team van Russell, was er vanzelfsprekend wat minder happy mee. Jan en alleman kan namelijk meekijken op het dashboard van Russell. Williams-bons Dave Robson laat zich in gesprek met Britse media uit over de nieuwe gimmick: "Het is niet echt ideaal vanuit ons oogpunt denk ik zo. Maar als de mensen het interessant en entertainment vinden dan is het onderdeel van de sport, is het niet? Het is waarschijnlijk niet de plek waar ik de camera zou plaatsen maar als de mensen het leuk vinden is het goed."

Russell was niet de eerste coureur die met de helmcamera rond reed. In België reed Alpine-coureur Fernando Alonso al rond met het ding. En enkele jaren geleden had Lando Norris bij een demo op Goodwood ook al een cameraatje in zijn helm zitten.