Coulthard geen fan van Tsunoda: "Hij moet zijn rugzakje pakken en naar huis gaan!"

Enkele weken geleden kreeg Yuki Tsunoda tot zijn eigen verrassing contractverlening bij het team van AlphaTauri. De Japanner merkte op dat hij het bijzonder vond aangezien hij zo vaak crasht. Het is iets wat volledig in het verkeerde keelgat schiet bij David Coulthard.

De Schotse oud-coureur spuwt zijn gal bij zijn collega's van Channel 4: "Van welke planeet komt hij? Ik denk dat hij zijn kleine rugzakje moet pakken en naar huis moet gaan. Dat is niet de stem van een racer." Nee Coulthard is geen fan van Tsunoda's crash-opmerking.

De oud-coureur is nog niet klaar met zijn tirade: "Ik ben geschokt dat ze met mij doorgaan omdat ik blijf crashen? Ik zou nu een vliegticket boeken, lekker goedkoop, want hij zal echt geen Formule 1-coureur meer zijn aan het einde van volgend jaar!" Het is overduidelijk dat Coulthard niet de grootste fan is van de jonge Japanner die momenteel veertiende staat in de WK-stand.