Barretto zag verlening contract Vettel aankomen: "Hij is dol op zijn werk"

Sebastian Vettel heeft dit seizoen zijn karakteristieke lach en humor weer terug. Sinds de Duitser bij Aston Martin rijdt lijkt hij een heel ander persoon dan in zijn laatste Ferrari-jaar. Gister verlengde hij dan ook weinig verrassend zijn Aston Martin-contract om ook in 2022 weer te gaan racen voor het team.

Het leek er sowieso nooit echt op dat Vettel maar eventjes in het groen kwam racen. Journalist Lawrence Barrettto analyseert het hele zaakje op de officiële Formule 1-site: "Toen de viervoudig wereldkampioen bekend maakte dat hij naar Aston Martin ging was het altijd al de bedoeling dat het een medium tot lang project zou worden. De optie om te stoppen na één seizoen was eerder een soort vangnet wat hem de kans kon geven om in het zonnetje van zijn pensioen te genieten."

Barretto denkt dat Vettel het wel ziet zitten in zijn samenwerking met het Britse team met de iconische naam. "Hij heeft dit jaar genoeg gezien om te beseffen dat Aston Martin een team is dat in de juiste richting beweegt. Hij is dol op zijn werk. Hij is met open armen binnen gehaald en de monteurs en engineers zijn dol op hem."