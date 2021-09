Masi legt verschil straffen Silverstone en Monza uit

Veelvuldig worden er vergelijkingen getrokken tussen de incidenten van Verstappen en Hamilton op Monza en Silverstone. Verstappen kreeg namelijk een iets andere straf dan Hamilton in Silverstone kreeg. Niet iedereen snapt deze verschillen en daardoor ontstaat er weer onmin.

Race Director Michael Masi legt in gesprek met Motorsport.com nog even helder uit waarom hoe het kan dat de twee allebei een andere straf kregen. Hamilton kreeg in Silverstone immers een 10-seconden straf en Verstappen zal in Rusland drie plaatsen naar achter worden geplaatst. Masi: "Je moet kijken naar de basis. Als ze in Monza hun weg hadden vervolgd zou het een tijdstraf zijn geweest in de race. Maar dat deden ze niet."

Masi wil dan ook geen vergelijking trekken met het Silverstone-incident. Hij ziet het als compleet verschillende crashes: "Je kan ze niet vergelijken. In Silverstone had je één auto die uit de wedstrijd werd gekegeld tegenover twee in het andere incident. Ze konden niet verder om de straf in ontvangst te nemen. Dus een gridstraf krijg je als je niet verder kan, ook alle teams hebben daarmee ingestemd."