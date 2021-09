Red Bull en Perez geven demonstratie in Texas

De Formule 1 is hard bezig om de handen op elkaar te krijgen aan de andere kant van de plas. In 2022 zal er een in Miami een tweede race plaatsvinden in de Verenigde Staten. Ook de teams doen hun best om zieltjes te winnen in Amerika. En Red Bull doet dat op de Red Bull-manier.

Sinds 2012 rijdt de Formule 1 de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Op 24 oktober zal de race worden verreden, als corona dat toelaat. Red Bull heeft nu besloten om al iets eerder af te reizen naar de ‘Lone Star State’. Zullen op 16 oktober met een speciale show komen in de stad Dallas.

In de stad met 1,3 miljoen inwoners zal Sergio Perez namelijk een demorun geven. Volgens Red Bull zelf zal het een onvergetelijke ervaring worden voor de Texanen. Het is niet de eerste keer dat Red Bull hun auto’s op een ongebruikelijke plek de sporen zal geven. Het is ook niet de eerste keer dat er Formule 1-auto’s door een binnenstad razen. Enkele jaren terug organiseerde de Formule 1 al een demo in hartje Londen.