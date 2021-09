Wolff over motorwissel Hamilton: "Is geen must"

De gridstraffen voor het gebruiken van te veel Power Units kan nog wel eens een grote rol gaan spelen in de strijd om het wereldkampioenschap. Sergio Perez en Valtteri Bottas hebben de straf inmiddels al ingelost maar hun teamgenoten en titelkandidaten nog niet. Nu begint het gepoker over wanneer de straf in te zetten.

Het heeft er alle schijn van dat Max Verstappen in Rusland zijn vierde motor in de wagen zal krijgen. Dat betekent naar achter op de grid. Dat maakt voor de Nederlandse Red Bull-coureur toch niet zoveel uit aangezien hij al een vijf plaatsen straf heeft, een overblijfsel van het Monza-incident. In Sotsji is inhalen ook redelijk te doen.

Het leek erop dat ook Lewis Hamilton er aan moet geloven. Maar Mercedes-teambaas Toto Wolff laat Motorsport.com weten dat dit niet hoeft: "Nee, het is geen must omdat we ons nog steeds heel comfortabel voelen met de huidige PU."

Wolff sluit echter niet uit dat het er toch van komt: "Het is een beslissing die altijd kan worden gemaakt maar nu is niet noodzakelijk. Betekent dat dat we geen vierde gaan gebruiken? Nee. We zien hoe de aankomende races uitpakken."