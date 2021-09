Brundle over titel-incident: "Allebei de coureurs wisten dat inhalen moeilijk was"

De crash van Max Verstappen en Lewis Hamilton in Monza zal nog geruime tijd stof tot napraten zijn. Veel kenners hebben hun plasje al gedaan over het nu al historische incident en ook co-commentator en oud-coureur Martin Brundle is niet te beroerd om zijn mening te geven.

De Britse oud-coureur kijkt in zijn analyse voor Sky Sports terug op de gebeurtenissen in Monza: "Dit was een sleutelmoment voor de race en het wereldkampioenschap. Allebei de coureurs wisten dat het inhalen van een ongeveer even snelle auto heel moeilijk zou worden en ze wisten dat ze allebei vooraan moesten liggen. Max had het voordeel van een snelle ronde op zijn frisse bandjes terwijl Lewis recht uit de pits kwam."

Het veelbesproken moment vond plaats in een fractie van een seconde. Als je even met je ogen zou knipperen zou dat betekenen dat je het hebt gemist. Brundle heeft er zo zijn bevindingen over: "Het incident kan eindeloos worden herhaald en in slow motion worden afgespeeld maar het gebeurde allemaal zo snel in de realiteit. Deze twee coureurs zijn ervaren, streetwise, supercompetitief en ze kennen alle trucs uit het boekje maar ook de consequenties. Er was helemaal geen tijd voor bewuste acties, het ging draaide allemaal om reflexen en instincten."