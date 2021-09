Ross Brawn: "Petje af voor Lando Norris"

De grote dag voor Lando Norris gaat nog wel komen in de toekomst. F1 Managing Director of Motorsport Ross Brawn schrijft in zijn column dat hij zijn hoed afneemt voor Lando Norris. De jonge McLaren-coureur zag op Monza het grotere geheel en drong niet aan om zijn teamgenoot in te halen voor de overwinning.

Zondag reed Daniel Ricciardo van pole positon naar de finish en lag vrijwel de hele race aan de leiding. Lando Norris maakte het McLaren-feestje op thuisgrond van hun rivalen van Ferrari compleet door als tweede over de streep te komen. Ross Brawn heeft daar veel respect voor, zo schrijft hij in zijn column voor F1.com.

Brawn schrijft: "Petje af voor Lando ook. Hij, Daniel en het team waren erg verstandig. Ze wisten dat ze tijd zouden verliezen als ze met elkaar zouden vechten - en dit was een kans die ze niet konden missen. Lando en Daniel zijn een team - en ze hebben een perfecte beslissing genomen. Met dank aan Lando, hij zag het grotere geheel en ik weet dat zijn dag in de toekomst niet te lang meer zal duren."