Ricciardo duidelijk: "Ik denk dat het een race-incident is"

De grote winnaar in Monza? Daniel Ricciardo. De grote verliezers in Monza? Lewis Hamilton en Max Verstappen. Inmiddels hebben de stewards besloten dat Verstappen de schuldige is. Maar daar is niet iedereen het mee eens. Ook Ricciardo ziet het anders.

Na afloop van de race verscheen racewinnaar Ricciardo voor de camera's van Sky Sports. De Australische McLaren-coureur liet daar zijn licht schijnen op het Verstappen/Hamilton incident: "Ik ben hier 100 procent niet diplomatiek. Ik denk dat het een race incident is. Er is net genoeg ruimte maar het probleem met deze kerbs is dat ze de auto lanceren."

Oud-wereldkampioen Damon Hill was ook aanwezig bij Sky en was benieuwd wat Ricciardo had gedaan in deze situatie. Daar had de Australiër wel een antwoord op: "Om eerlijk te zijn, je weet al een beetje dat het te laat is. Ik trok mij gister terug bij de start met Max. Hij zat toen een beetje voor mij en ik riskeerde mijn voorvleugel."