Verstappen bedankt fans: "Natuurlijk is het super!"

Afgelopen week had Max Verstappen de steun van compleet oranjetribunes. Ook in Monza zijn er weer genoeg oranjehemden te zien op de tribunes en ook Verstappen zelf kan dat wel waarderen.

In de Build-Up voorafgaand de Italiaanse Grand Prix werd de Nederlander er naar gevraagd door de interviewster van dienst. Verstappen was blij met de support: "Natuurlijk is het super. Al die support die ik krijg over heel Europa!"

In Monza zijn er ook weer vele Verstappen-fans aanwezig. De organisatie verwacht maar maximaal 16.000 mensen op de zondag. Meer dan 30 procent van de aanwezig racefans is Nederlander volgens de organisatie. Men kan er vanuit gaan dat deze landgenoten Verstappen komen aanmoedigen op de historische gronden van Monza.