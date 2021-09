Horner blij met Perez: "Checo speelde belangrijke rol in ronde Max"

Red Bull wist in de kwalificatie Mercedes niet te verrassen. De Mercedessen eindigde op de eerst twee posities met achter hen Max Verstappen. Sergio Perez werd slechts negende. Maar teambaas Christian Horner is toch tevreden met het resultaat.

Na de kwalificatie sprak Horner zich uit over de resultaten voor de camera van Sky Sports: "Om eerlijk te zijn, we hebben het gat ten opzichte van vorig jaar bijna gehalveerd. En ik moet zeggen dat Checo daar een belangrijke rol in speelde door Max te draggen."

Horner weet ook dat de komende races cruciaal zullen worden voor het team. Er zal namelijk vroeg of laat toch een motorstraf aankomen. "Laten we kijken hoe dingen zich ontwikkelen. We moeten waarschijnlijk een penalty nemen in de aankomende 4/5 races. Er zijn een heleboel wat als-momenten. Er is geen duidelijk plan. Het zal zeker op een circuit zijn waar je kan inhalen."