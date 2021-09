Bij de bekendmaking dat Valtteri Bottas na dit seizoen vertrekt bij Mercedes omdat hij een "nieuw avontuur" aangaat bij Alfa Romeo, liet Lewis Hamilton weten dat Bottas zijn "allerbeste teamgenoot ooit" zou zijn. Die uitspraak haalt bij Nico Rosberg het bloed onder de nagels vandaan. Dat blijkt uit een uitgelekte video waarin de voormalige teamgenoot van Lewis vertelt voor een groepje mensen. Nico Rosberg versloeg Hamilton in 2016 met gelijkwaardig materiaal. Rosberg won als Mercedes-coureur dat jaar het wereldkampioenschap Formule 1.

De Duits voormalige teamgenoot van Hamilton was geneigd om onder Hamilton's bericht op de sociale media te reageren met: "En ik dan?". Uiteindelijk deed Rosberg dat toch maar niet, zo blijkt uit deze uitgelekte video.

Nadat bekend werd dat Valtteri Bottas na dit seizoen zijn biezen mag pakken bij Mercedes, maar dat de Fin inmiddels heeft getekend bij Alfa Romeo voor 2022 verschreen Lewis Hamilton's liefdesverklaring aan het adres van Bottas online.

I’m immensely proud to have worked alongside @ValtteriBottas for the last 5 yrs. We’ve been part of a team that has delivered 4 Constructors’ Championships and we’ve motivated one another to keep pushing through the ups & downs. Thank you VB🙏🏾 let’s finish strong. pic.twitter.com/4YRJAhCzSN