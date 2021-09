Russell over Mercedes-contract: "Ik kijk er immens naar uit"

Hij kwam deze week groot in het nieuws deze week: George Russell. Het werd bekend dat de talentvolle Brit volgend seizoen niet meer in een Williams zal rijden maar in een Mercedes.

Op de donderdag-persconferentie sprak Russell over zijn droomtransfer: "Natuurlijk ben ik heel blij. Het is haast niet te geloven. Ik ben al zolang bij Mercedes. Ik rij daar sinds de junior klassen. Ik ben hier ook testcoureur geweest. Ze coachen me zelfs terwijl ik inmiddels bij Williams rij. Dus het voelt een beetje als thuiskomen."

Russell weet dat 2022 geen makkie gaat worden. De aankomend teamgenoot van Lewis Hamilton beseft zich dat rijden naast de zevenvoudig kampioen een hele kluif is: "Natuurlijk gaat het alles behalve makkelijk worden. Hij is in mijn ogen de allerbeste ooit. Ik heb een exceptionele goede positie omdat ik volgend jaar naar Mercedes ga en van hem kan leren. We hebben compleet nieuwe auto's in 2022 dus het zal belangrijk worden om goed samen te werken en de lat hoog te leggen. Ik kijk er immens naar uit."