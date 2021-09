Horner over updates: "We naderen het einde van de levenscyclus van de auto"

Red Bull Racing zal dit weekend weer volop de strijd aan gaan met hun grootste rivaal Mercedes. Maar dat zullen ze wel zonder updates moeten doen want veel daarvan zullen er niet meer komen.

In gesprek met Motorsport.com kijkt teambaas Christian Horner naar dit onderwerp: "Er gaat natuurlijk een heleboel werk naar 2022. Natuurlijk hebben we hier speciale Monza-vleugels, maar dat is het wel. We naderen het einde van de levenscyclus van deze auto maar als je kan natuurlijk altijd ergens kleine stapjes zetten."

Horner realiseert zich ook wel dat het een heel close gevecht is tussen de twee teams: "Het is extreem close. In de kwalificatie op Zandvoort was het verschil minder dan een tiende en in de race hadden we een of twee tiende voorsprong."