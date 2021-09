Lewis Hamilton kijkt uit naar komst Russell: "Hij is een perfect voorbeeld voor kinderen"

Het is officieel: George Russell is in 2022 de nieuwe teamgenoot van Lewis Hamilton. Het kersvers Mercedes-duo zal er volgend jaar alles aan doen om een nieuwe wereldtitel te pakken.

Russells nieuwe teamgenoot Lewis Hamilton verwelkomt hem in een bericht op social media: "Ik wil een momentje pakken om George welkom te heten bij het team. Ik kan me herinneren dat ik hem ontmoette toen hij nog jong was en er van droomde om op een dag Formule 1-coureur te worden. Ik had toen net zelf mijn droom om Formule 1-coureur te worden werkelijkheid gemaakt dus ik weet wat deze dag betekent en hoe het voelt."

Volgens Hamilton is Russell een echt voorbeeld voor de jeugd. In zijn bericht op social media zegt hij het volgende: "Hij is een perfect voorbeeld voor alle kinderen, hij laat zien dat dromen uit komen als je je er met je hele hart voor inzet. Door hard te werken heeft hij een plekje verdient in ons team."

I want to take a moment to welcome @GeorgeRussell63 to the team. Through hard work he has rightly earned his spot. I look forward to seeing him grow as a driver with this great team and working with him to raise @MercedesAMGF1 higher. See you next year🙏🏾 pic.twitter.com/CRsgrilmUd