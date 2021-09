Lewis Hamilton onder de indruk van de "raketlancering" Max Verstappen op Zandvoort: "Hun motor is enorm verbeterd"

Lewis Hamilton denkt dat de krachtbron van Honda flink verbeterd is. Dat zou blijken uit Verstappen's goede start bij de Grand Prix van Nederland. Verstappen kwam bijzonder goed van zijn plaats en Lewis Hamilton kon de Limburger in de eerste paar bochten niet bijhouden.

Hamilton zegt tegen de BBC: "Het was een soort raketlancering, en hij was weg. Letterlijk niets dat wij konden doen om daarop antwoord te geven. Zij hebben een grote, grote stap voorwaarts gemaakt met hun motor dit jaar. Je zag het vorig jaar, toen waren ze niet de meest geweldige starters en ik denk dat zij duidelijk hun kracht hebben verbeterd, gewoon die hele krachtbron is flink beter dit jaar op alle vlakken bij hen."

Hamilton vervolgt: "Natuurlijk helpt dat met hun bestuurbaarheid en hun starts. Zij zijn de snelste starters van ons allemaal dit jaar. Dus, wij hebben wat werk te doen op veel verschillende gebieden."

Hamilton zegt dat zijn team "iets moet brengen om in staat te zijn om met hen te vechten". Voor de Grand Prix op Monza komend weekend verwacht Hamilton dat zijn auto met minder downforce zal rijden dan de Red Bull.

"Misschien dat we dan dichterbij zijn daar, misschien. Maar, ja: Het wordt krap."

"Schadebeperking"

Red Bull-Teambaas Christian Horner liet na de Grand Prix van Zandvoort al weten: “Monza en Sochi zijn circuits waar Mercedes normaal gesproken sterk is en we verwachten dan ook dat zij de overhand zullen hebben. Daarom zullen de komende twee races in het teken staan van het beperken van de schade en het ervoor zorgen dat we het maximale uit de auto’s halen. Het wordt een spannende strijd en het lijkt erop dat het pas beslist gaat worden in Abu Dhabi.”