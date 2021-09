Andreas Seidl: "Comeback van Dutch Grand Prix een sensationele show"

Waar het oranje legioen een fantastische middag beleefde was het een mindere dag voor het oranje gekleurde team. McLaren zag dat Lando Norris als tiende over de finishlijn kwam met direct achter hem Daniel Ricciardo.

Op de teamsite kijkt teambaas Andreas Seidl terug op de feestdag in Zandvoort: "Dat was veel hard werk voor 1 puntje. Het was de race die we verwachtten, als je kijkt naar onze startpositie en hoe we moeite hadden met onze de pace dit weekend. We hebben ons best gedaan en alles gegeven. De coureurs en hun crew hebben heel goed samengewerkt om te kijken of we meer konden bereiken."

Daarnaast was ook Seidl enorm te spreken over het Nederlandse publiek: "In een breder perspectief was de comeback van de Dutch Grand Prix een sensationele show met de Nederlandse fans op de tribunes die het heet speciaal maakten. Ik weet zeker dat het een hoogtepunt was voor iedereen op de baan."