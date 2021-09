Fernando Alonso vol verbazing: "Carlos inhalen hadden we niet verwacht"

Men had verwacht dat inhalen in Zandvoort nog wel eens een lastige opgave kon worden. Iemand die het tegendeel bewees was Fernando Alonso. De Spaanse Alpine troef werd zesde.

Alonso besprak zijn middag met de media: "Het was wel oké. Goed uitgevoerde race. De bandenslijtage was een beetje onduidelijk voor ons. Dus we hielden het team de hele tijd op de hoogte elke vijf rondjes. Toen hebben we de strategie uitgevoerd op gevoel."

In de absolute slotfase floepte Alonso nog even voorbij aan Carlos Sainz, dat was niet was de ervaren rot op de planner had staan: "Carlos inhalen in het einde hadden we niet verwacht omdat we dachten dat ie heel ver voor lag. Het was een uitdaging omdat we niet wisten wat de de balans zou zijn binnen tien rondjes. Het was een uitdaging voor iedereen."