Helmut Marko: "We gebruiken dit om zo veel mogelijk te vervangen"

Teleurstellend, dat woord kan je het beste gebruiken om de kwalificatie in Zandvoort van Sergio Perez te omschrijven. De Mexicaanse Red Bull-man kwalificeerde zich slechts als zestiende.

Red Bull lijkt slim om te gaan met de tegenvaller en gaat veel onderdelen vervangen. Adviseur Helmut Marko sprak hierover voor de camera's van het Oostenrijkse Servus TV : "We gebruiken dit om zo veel mogelijk motoronderdelen te vervangen." Dat is iets wat Rob Kamphues al eerder riep bij Ziggo Sport.

Marko heeft een overduidelijk reden voor het vervangen-werk: "Dan kunnen we de schade beperken en ontwijken we verdere straffen in de rest van het seizoen." Red Bull zal morgen al hun geld op kopman Max Verstappen zetten. Het lijkt erop dat Sergio Perez morgen vanuit de pitlane gaat starten maar dat is nog niet naar buiten gebracht.