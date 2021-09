Lando Norris ontevreden met dertiende plaats

Lando Norris kan niet tevreden terugkijken op de kwalificatie van de Nederlandse Grand Prix. De Brit kwalificeerde zijn McLaren op de dertiende plaats en kwam niet door naar de top tien, terwijl zijn teamgenoot Daniel Ricciardo dat wel lukte op Zandvoort.

Na de crash van Latifi kreeg Norris geen mogelijkheid meer om zijn snelste tijd te verbeteren en moest hij genoegen nemen met de dertiende startplek. Teleurstellen, aangezien hij het hele weekend juist goed mee leek te komen in de top tien. Een tegenvaller dus voor de jonge Britse coureur van McLaren.

Het zat 'm in de details op zaterdag, vertelt Norris bij Sky Sports F1 na afloop van zijn teleurstellende kwalificatie. “Ik denk dat het kleine dingen waren die wij niet voor elkaar kregen vandaag. De meesten moesten zelfs vechten om door te komen naar Q3. We moesten zelfs knokken met Alfa Romeo en Alpine. Normaal hebben wij een flink gat richting hen, maar ze hebben het gat een stuk gedicht. Ik denk dat de auto bovendien niet zo snel is dan eerder dit seizoen wel het geval was.”

Norris: "Daniel deed het goed genoeg om door te gaan naar Q3. Ik had geen ronde gereden en kon mijn tweede run niet afmaken vanwege de rode vlag."