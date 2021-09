Pierre Gasly: "Ik denk dat ze heel blij zijn met mijn prestaties"

Pierre Gasly had een top zaterdagmiddag in Zandvoort. De Franse AlphaTauri coureur wist zich op de tweede startrij te kwalificeren en werd vierde. Een topprestatie.

Na afloop vroegen veel mensen zich af waarom hij niet in een Red Bull zit. Gasly sprak zich hierover uit na de kwalificatie: "Er waren discussies. Ik denk dat ze heel blij zijn met mijn prestaties maar dit is niet het enige wat leidt tot de beslissing. Ze hebben hun keuze gemaakt en natuurlijk was dat voor mij een kleine teleurstelling omdat dat is waar ik wil zijn, in een snelle auto. Ik zeg niet dat de AlphaTauri een slechte auto is, maar het was hun beslissing."

Maar de Fransman weet dat alles in de toekomst kan veranderen: "Jammer genoeg lukte het nu niet maar dat betekent niet dat het in de toekomst kan veranderen. Als we een goede start hebben blijven we voor de Ferrari's. Als er dingen gebeuren zullen we ons best doen."