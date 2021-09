Lewis Hamilton valt stil in VT2, rode vlag in Zandvoort

Lewis Hamilton zorgt al vroeg in de tweede vrije training voor een rode vlag in Zandvoort. De regerend wereldkampioen viel stil nadat hij over de boordradio liet weten snelheid te verliezen.

馃毄 RED FLAG 馃毄



Hamilton has stopped by the side of the track



馃摶 "Losing power" he reports#DutchGP 馃嚦馃嚤 #F1 pic.twitter.com/JnRw1J1BoE — Formula 1 (@F1) September 3, 2021

De Brit zette de auto stil en het is niet duidelijk wat dit voor gevolgen zal hebben voor de rest van zijn weekend.