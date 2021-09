Marko denkt dat Verstappen boven zichzelf kan uitstijgen in Zandvoort

Het is het weekend van Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur mag voor het eerst in zijn vaderland rijden en kan de leiding in het wereldkampioenschap hier terug pakken.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaat in gesprek met Kronen Zeitung in op de kansen van Verstappen dit weekend: "Ik denk dat de baan meer naar Mercedes neigt, in de bochtencombinaties komen ze goed tot hun recht. Maar wij hebben Max Verstappen die voor zijn Orange Army boven zichzelf uitstijgen wil." Het lijkt er dus weer op dat we dit weekend een nieuwe aflevering van Mercedes versus Red Bull gaan krijgen.

En dat op een speciale baan. Niet alleen omdat Max Verstappen mee doet maar ook door de veelbesproken kombochten. Ook Marko weet dat deze er zijn: "Het drukt je echt naar de binnenkant. De bochten hier zijn nog steiler dan in Daytona. Maar in de vrije trainingen ziet alles er altijd anders uit." Dus ook daar kan men nog moeilijk over oordelen.