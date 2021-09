Hamilton wil boegeroep omzetten in positieve energie

De Grand Prix van Nederland staat eindelijk weer op de kalender. Max Verstappen hoopt te kunnen schitteren voor zijn eigen Oranjetribunes. Maar Lewis Hamilton hoopt daar een stokje voor te steken.

Hamilton heeft zich in zijn eigen Silverstone redelijk impopulair gemaakt bij de Oranjefans. De Brit reed Verstappen van de baan en sindsdien fluiten de Nederlandse fans Hamilton overal uit. Hamilton liet op de gebruikelijke persconferentie weten hier niet mee te zitten: "Het is onderdeel van de sport. Nederlandse fans hebben heel veel passie. Ik zal proberen het om te zetten in positiviteit."

De zevenvoudig wereldkampioen liet de verzamelde pers ook nog even weten dol te zijn op ons kikkerlandje: "Ik geniet altijd als ik naar Nederland kom, Amsterdam is een van de beste steden in de wereld. En ik heb ook fans in Nederland ook al zullen er niet veel zijn." Al met al een weekend om naar uit te kijken voor de fans over de hele wereld.