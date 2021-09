Nico Rosberg waarschuwt Lewis Hamilton: "Je gaat uitgefloten worden tijdens Nederlandse Grand Prix"

Nico Rosberg heeft zijn voormalige Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton alvast gewaarschuwd: De regerend wereldkampioen kan dit weekend op Zandvoort een luid gejoel verwachten, voorspelt Rosberg.

De Duitser, die na zijn kampioensoverwinning zijn helm in 2016 aan de wilgen hing, zegt daarover tegen De Telegraaf:

"De strijd dit jaar was fenomenaal om te zien. Lewis is een van de beste coureurs aller tijden en Max heeft dat wat nodig is om dat te worden. Hij staat al in ieder geval in de top tien. De fans zullen tegen Lewis zijn", waarschuwt Rosberg. "Ik verwacht veel gejoel, ook al is dat geen goed onderdeel van de sport. Maar we weten allemaal dat het gaat gebeuren."

Sportief Directeur Jan Lammers deed al meerdere smeekbedes in de hoop dat de partijdige menigte "fatsoen" zal tonen in plaats van "vulgair gejoel".

De spanning tussen Hamilton en Verstappen zal dit weekend weer verder oplopen nu de twee titel-rivalen elkaar nog maar drie WK-punten ontlopen in de voorlopige tussenstand.

"Ik hoop dat ze niet opnieuw crashen, maar er zal zeker snel een ander contact zijn", voorspelt Rosberg." Verstappen is altijd een agressieve coureur geweest en Hamilton heeft ook gezegd dat hij zich niet langer zal inhouden.

"Het is onmogelijk om te voorspellen wie er zal winnen. Deze strijd zal worden gestreden tot de laatste race."