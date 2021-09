Milieuclub MOB: "Doodsbedreigingen van F1-fans na stikstofzaak over Dutch Grand Prix"

Milieuclub Mobilisation for the Environment (MOB) ontvangt doodsbedreigingen van F1-fans. Dat stelt voorzitter Johan Vollenbroek gisteravond op NPO Radio 1 in Met het Oog op Morgen.

Aanleiding is het verloren kort geding over de vermeende uitstoot van stikstof tijdens de Dutch Grand Prix. Via de voorzieningenrechter probeerde MOB de Dutch Grand Prix op Zandvoort te dwarsbomen. Volgens Vollenbroek zou er teveel stikstof worden uitgestoten. Hij probeerde de natuurvergunning voor het evenement te elfder ure te laten schorsen. De rechtbank ging daar niet in mee en veegde een schorsing van de natuurvergunning van tafel. Wel loopt er nog een bodemprocedure, die wordt over de Grand Prix heen getild omdat er nog extra onderzoek moet worden gedaan.

Met boeren heeft Vollenbroek betere ervaringen dan met Formule 1-fans, stelt hij. "Sommige Formule 1-fans gaan gewoon een grens over, dat zijn gewoon doodsbedreigingen", zei Vollenbroek tegen presentator Wilfried de Jong. Volgens de milieuactivist heeft hij uitgebreid met de politie gesproken. "Ik ben niet bang, maar ik ben wel waakzaam."

Geen aangifte gedaan

Vollenbroek zegt nog geen aangifte te hebben gedaan, daarover zou nog een besluit moeten worden genomen. "Maar dat hangt nog of we die aangifte doorzetten of niet. We hebben in ieder geval wel een aantal mails waarin dat soort bedreigingen staan die hebben we doorgestuurd naar de politie en we moeten nog officieel besluiten of er aangifte gedaan wordt."

Vollenbroek kijkt de F1 GP via TV

Vollenbroek zit overigens wel met interesse voor de buis als Max Verstappen en Lewis Hamilton hun titelstrijd vervolgen op Zandvoort. Dat blijkt als de presentator vraagt of hij eigenlijk wel gaat kijken komend weekend. "Ja, natuurlijk, ik ben wel benieuwd, want zeker na de races in België zijn de verschillen wel heel klein geworden, dus ik ben wel benieuwd, zeker na die races in België."