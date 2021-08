Onderzoeker: "Uniek dat overheid GP op Zandvoort niet financieel steunt"

Dat de Nederlandse overheid geen bijdrage levert bij het organiseren van een groot internationaal evenement als een F1 Grand Prix is vrij uniek. Dat stelt onderzoeker Menno de Pater van economisch onderzoeksbureau Decisio, zo schrijft het ANP.

"Bij andere internationale sportevenementen zoals een start van de Giro of de Tour de France, is een forse bijdrage van de overheid aan de organisatie altijd noodzakelijk gebleken. Dat geldt ook voor evenementen met kaartverkoop zoals een WK voetbal of Olympische Spelen", legt hij uit.

De onderzoeker zocht uit in hoeverre de GP op Zandvoort haalbaar zou zijn en welke economische impact een race met wereldwijd zo'n groot bereik zou hebben. In 2017 becijferde hij dat er in totaal zo'n 57 miljoen euro zou worden gespendeerd in Nederland, elk jaar dat er een race wordt gereden op Zandvoort.

Gevolgen van coronapandemie

Omdat twee derde van de bezoekers slechts toegestaan zijn vanwege de coronapandemie, valt ter verwachten dat de begroting van 50 miljoen euro waarschijnlijk niet sluitend gaat zijn. De drie bedrijven achter de organisatie van de race hebben gezegd de verliezen op zich te zullen nemen, bij wijze van investering in de F1 op Zandvoort voor de komende jaren. Om hoeveel geld dat zou gaan, wil de organisatie niet zeggen. Bij de overheid aankloppen voor overheidssteun zal zinloos zijn, stelde het kabinet al meerdere keren. De Grand Prix dopt haar eigen boontjes en krijgt geen cent subsidie.

Het is aannemelijk dat de berekeningen uit 2017 van Decisio niet meer actueel zijn, vanwege een andere situatie sinds de uitbraak van de coronapandemie. Toch wil De Pater daar geen uitspraken over doen, schrijft het ANP. "Het laat zich lastig voorspellen hoe dat precies uitpakt. Campings, hotels en bungalowparken in Zandvoort en omgeving zijn in ieder geval beter bezet dan wanneer het evenement er niet zou zijn", zegt hij.

Aanzien van Nederland in de wereld

De Grand Prix wordt komende weekend drie dagen lang door honderden miljoenen mensen over de hele wereld gevolgd. Volgens De Pater zijn zaken als imago en merkwaarde van Zandvoort moeilijk meetbaar, toch legt hij uit dat de waarde daarvan bijzonder hoog kan zijn. "Normaal geven gemeenten en de landelijke overheid ook geld uit aan marketing om zichzelf op de kaart te zetten. Samen met zaken als trots en verbondenheid zijn dat redenen voor overheden om in sportevenementen te investeren. De Grand Prix is nu een vorm van gratis publiciteit", zo wordt hij geciteerd door het persbureau.