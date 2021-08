Marko is niet trots op de winst van Verstappen

De Belgische Grand Prix was gister allesbehalve een entertainmentshow. Max Verstappen en Red Bull wonnen de verdronken race en het is de vraag of dat iets is om trots op te zijn.

In gesprek met Sky laat Red Bull-adviseur Helmut Marko zich uit over de hele situatie: "We zijn niet trots op deze overwinning. Ik denk dat de organisatie en de leiding er alles aan hebben gedaan om deze wedstrijd over de lijn te krijgen zodat de verplichtingen vervuld zouden worden met deze compromis."

Ook voor de teams was het een enorm onduidelijke dag. Marko beaamt dat: "Er was veel onduidelijkheid, gaat de race van start? Gaat de race niet van start? Het was geen plezante dag en ze zullen in de toekomst met iets beters moeten komen." Vooralsnog is het niet duidelijk of er een protocol komt voor situaties als deze.

Tijdens de rode vlaggen werd er gister geopperd om de race maar op maandag te rijden. Het bleek onmogelijk met alle gevolgen van dien. Maar Helmut Marko zag het wel zitten: "Als de omstandigheden zo slecht zijn had je dit beter bij de start kunnen doen in plaats van drie uur wachten. Of je stelt hem uit tot maandag. Dat was ook een mogelijkheid."