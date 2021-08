Checo Perez crasht en kan Grand Prix van België niet starten

Red Bull Racing-coureur Checo Perez is op de weg naar de grid gestrand. Hij gleed met zijn bolide in de muur bij Les Combes.

Vervolgens zei Jonathan Wheatley tegen Michael Masi dat de rechtervoorzijde te zwaar beschadigd is en dat Perez daarom niet zal starten aan de Grand Prix. Hierdoor zal niemand doorschuiven op de grid, maar blijft er gewoon een plekje vrij.

Voor Red Bull Racing is het een enorm drama. Verstappen doet mee aan de titelstrijd en hiervoor zou Perez handig kunnen zijn als wingman. Voor het team is het niet de eerste keer. In Hongarije vorig jaar gebeurde het bij Verstappen, die bolide kon het team nog repareren. Ook in Spa vorig jaar had Verstappen een klapper, maar die was in de openingsronde.