Bottas: "Deze afstelling is niet goed voor het rijden in de regen"

Het was een teleurstellende middag voor Valtteri Bottas gisteren. De Finse Mercedes-coureur kwalificeerde zich slechts als achtste en heeft ook nog eens een vijf plaatsen gridstraf aan zijn broek hangen.

De regen leek Bottas vooral in de weg te zitten. Tegen internationale media sprak de Fin zich uit over zijn problemen: "De set-up niet klaar voor de regen. En reden we met lage vleugelafstellingen." Maar toch wist zijn teamgenoot zich naar de tweede startrij te sturen.

Bottas hoopt dan ook dat het droog blijft vanmiddag: "Ik hoop dat het morgen ergens droog gaat worden. Dan kunnen we gaan inhalen." Maar droog lijkt het niet te worden. Ook op de zondag is er redelijk wat water naar beneden komen zetten. En dat is geen goed nieuws voor Bottas: "Het is niet de beste plaats om te starten maar vandaag (de kwalificatie) liet zien dat alles kan gebeuren en morgen (de race) zal dat ook weer gebeuren." Het is afwachten of Bottas ver naar voren kan komen.