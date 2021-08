Mick Schumacher: 'Ik heb van elke seconde genoten'

De kwalificatie in België was een waar waterballet. Veel coureurs hadden de nodige moeite om hun bolides op het asfalt te houden. Zo ook Mick Schumacher, die dertig jaar na het debuut van zijn vader zijn kunsten mag vertonen in Spa.

De Haas-coureur kwalificeerde zich als 18e, wat een keurig resultaat is voor het team uit het achterveld. Schumacher zelf heeft zich kostelijk vermaakt: 'Het waren uitdagende condities maar ik heb van elke seconde genoten. Ik denk dat de communicatie perfect verliep. Het lukte ons om de beslissingen op het juiste moment te nemen. Ik denk dat dat ons heeft geholpen met waar we nu zijn."

De regerend Formule 2-kampioen is zeer tevreden met zijn prestatie: "Ik denk dat we blij kunnen zijn met onze resultaten van vandaag. Misschien niet op het gebied van resultaten maar zeker op gebied van procedures en alle communicatie verliep heel goed."

Veel mensen zitten zich te verheugen op de race van morgen. Ook Mick Schumacher heeft er zin in: "Ik heb heel veel zin in morgen. Ik heb een speciale helm die mij beschermt maar is ook een geluksbrenger. Ik denk erover na om hem te houden!" De Duitser rijdt in Spa rond met een helm die grote gelijkenissen vertoond met de oude helm van zijn vader.