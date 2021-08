Lando Norris is zojuist hard gecrasht tijdens de derde sessie in de kwalificatie voor de Grand Prix van België. De coureur gokte samen met Sebastian Vettel op en getimed rondje in hele natte omstandigheden, maar dat pakte verkeerd uit voor de Brit.

Sebastian Vettel riep tijdens Q3 al dat er te veel water op het circuit lag, toch besloot Norris om een snelle ronde neer te zetten. De coureur reed naar boven op het circuit en verloor de controle over de bolide. Norris stapte uit zijn bolide en leek oke. Ook over de teamradio zei hij dat er geen verwondingen waren.

McLaren zal een nacht moeten doorwerken, er is namelijk zoveel schade dat een nieuw chassis, nodig is. Hieronder de crash: