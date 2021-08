Alonso 'best of the rest' op de vrijdag: "Als het droog blijft verwacht ik een sterk resultaat"

Fernando Alonso heeft de vierde tijd gereden tijdens de tweede training op een klam en koud Spa-Francorchamps. De Alpine-coureur werd in beeld gebracht met een helm-camera waarmee de kijkers het standpunt van de Spaanse coureur konden beleven tijdens de eerste trainingen van de Belgische Grand Prix.

De Alpine-coureur stal de show tijdens de Hongaarse Grand Prix door Hamilton elf ronden lang achter zich te houden. Vandaag in België maakt de coureur uit Oviedo wederom een sterke eerste indruk.

Alonso spreekt van een "zeer interessante vrijdag", die begon met staren richting de hemel. "We keken de hele ochtend en middag naar de lucht omdat het geen volledig droog circuit was bij de start van beide sessies. Dit had een beetje invloed op onze dag, maar ik denk dat we een goede basis hebben voor morgen. Het weer zal voor ons allemaal iets zijn om naar te kijken, want het ziet er enigszins instabiel uit in aanloop naar de kwalificatie. Als het droog is, ben ik vrij zeker van een sterk resultaat."



Alonso werd onlangs veertig jaar oud. Deze week werd bekend dat de tweevoudig wereldkampioen ook in 2022 plaats neemt in het stoeltje van de blauwe bolide.