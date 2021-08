Sergio Perez wil vertrouwen van Red Bull niet beschamen: "We hebben veel te bereiken samen"

Sergio Perez wil het vertrouwen dat Red Bull Racing in hem schenkt niet beschamen. Dat stelt de Mexicaan na zijn contractverlenging bij het team van Max Verstappen. De Mexicaan rijdt ook volgend seizoen bij Red Bull Racing.

Perez is niet van plan het team teleur te stellen: "Ik ben erg blij om met een geweldig team als Red Bull door te gaan naar het nieuwe tijdperk van de Formule 1 en het is een geweldige kans voor mij. Iedereen begint volgend jaar vanaf nul met de nieuwe regels, dus mijn enige doel is om met Red Bull helemaal naar de top te gaan. Het kost altijd tijd om alles onder controle te krijgen als je bij een nieuw team komt, maar de dingen hebben dit seizoen goed gewerkt en ik geniet er echt van om deel uit te maken van de Red Bull-familie. We hebben hard gewerkt om resultaten te boeken, dus het is geweldig om te zien dat het team vertrouwen in mij heeft voor de toekomst. We hebben samen nog veel meer te bereiken en we hebben dit seizoen nog steeds een geweldige uitdaging, dus ik hoop echt dat we het jaar goed kunnen afsluiten en dat momentum kunnen vasthouden in 2022."

Perez bedankt velen die in hem vertrouwen hebben getoond. "Ik wil al mijn supporters over de hele wereld bedanken en vooral die in Mexico. Van mijn sponsors tot mijn fans, ze zijn zo enthousiast sinds ik bij Red Bull kwam, dus ik hoop echt dat we ze kunnen belonen door de top te bereiken en de titel te winnen."