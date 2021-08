Ralf Schumacher: "Ik zou Steiner te pakken hebben genomen"

De Haas-debutanten hebben dit seizoen al de nodige brokken gemaakt. Niet alleen Nikita Mazepin knuffelde veelvuldig met de muur, ook Mick Schumacher crashte meer dan eens. En Micks klappers kwamen hem publiekelijk op kritiek te staan van zijn eigen teambaas Günther Steiner.

De kritiek van Steiner is ook doorgedrongen tot de Schumacher-familie. Oom en oud-coureur Ralf Schumacher laat zich in gesprek met Sport1 uit over de situatie: "Ja, de incidenten waren onfortuinlijk maar ik had een probleem met de manier waarop Günther Steiner hem publiekelijk bekritiseerde."

Ralf weet wel hoe hij zelf in deze situatie zou hebben gereageerd: "Als coureur zou ik daar niet mee om kunnen gaan, ik zou hem te pakken hebben genomen. Vraag Eddie Jordan daar maar over." Steiner heeft dus de goede Schumacher-telg in de gelederen en zal waarschijnlijk geen pak op de broek krijgen van zijn coureur.

Gelukkig heeft oom Ralf geen hartstochtelijke hekel aan Steiner: "Ik hou echt van Steiner maar dit hoefde niet te gebeuren. Geen enkele coureur wil lezen dat zijn teambaas hem publiekelijk bekritiseerd. Dat zou intern moeten gebeuren."

Maar Mick's oom weet ook wel dat de crashes niet handig zijn: "Er zijn te crashes, het team kan zich dat niet veroorloven. Mick weet zelf ook wel dat het niet ideaal is om te crashen in de vrije trainingen. Ik denk niet dat de kritiek te hard was. Het was gewoon op een onhandige manier gecommuniceerd." Gelukkig voor Mick Schumacher is zijn teamgenoot regelmatig achterstevoren op de baan te vinden en gaat er daar meer aandacht naar uit.