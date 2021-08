Helmut Marko benadrukt gevolgen van aanrijdingen door Mercedes: "2,5 miljoen euro schade"

Red Bull-baas Dr. Helmut Marko kan er met zijn verstand niet bij dat de Mercedes-coureurs het team van Red Bull Racing al volgens hem tot 2,5 miljoen euro schade hebben veroorzaakt. Dat zegt de Red Bull-adviseur in gesprek met Heute.

De gifbeker is nog lang niet leeg voor Red Bull Racing, nu het team van Max Verstappen en Sergio Perez nog te maken krijgt met de gevolgen van de crashes op Silverstone en de aanrijdingen in de eerste bocht van de Hongaarse Grand Prix van vier weken geleden.

Marko wijst met de vinger richting het Mercedes-team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. "Zij veroorzaakten een schade van ongeveer 2,5 miljoen", zo wordt de klagende Marko geciteerd.

Vooral schade aan de motoren is een punt van grote zorg, legt de Oostenrijker uit. "Het is veel erger dat we niet rond kunnen komen met de drie toegestane motoren. We moeten ergens in het seizoen een vierde unit installeren", aldus de geërgerde Marko.

Het Wilhelmus moet klinken in Spa-Francorchamps

Winnen is het doel in Spa-Francorchamps, laat hij weten. "Een overwinning is waar we naar streven in Spa. We staan ​​achter in punten, dus we gaan vol in de aanval."

Het team van Verstappen heeft nu twaalf WK-punten minder dan de regerend wereldkampioenen van Mercedes. Verstappen komt acht WK-punten tekort in het tussentijdse klassement als hij aankomt in België.

Er wordt regen verwacht komend weekend in de Ardennen rondom het circuit. Red Bull heeft besloten niet met een nieuwe motor aan te treden tijdens de Belgische Grand Prix. "Meestal is regen goed, maar dat wil je als coureur niet per se in Spa".

Max Verstappen werd vorig jaar derde op het iconische circuit dat door velen als de mooiste baan ter aarde wordt gezien. Veel geluk heeft Verstappen er nog niet gehad. Zo kwam Verstappen in 2019 in La Source-hairpin in aanraking met Kimi Raikkonen. Het grootste deel van de tienduizenden fans konden alleen genieten van Verstappen's formatieronde, aangezien de Limburger zijn bolide in Eau Rouge in de bandenstapels parkeerde als gevolg van het samenkomen met Kimi Raikkonen.