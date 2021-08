McLaren klaar voor strijd met Ferrari om derde plaats

McLaren heeft een perfecte eerste seizoenshelft achter de rug. Lando Norris staat prachtig derde in de tussenstand en het team zelf is in een felle strijd verwikkeld met Ferrari om ook de derde plaats in het constructeurskampioenschap. En dat weet teambaas Andreas Seidl ook.

De Duitse teambaas kijkt in een persbericht van het team vooruit naar de race in Spa en de spannende strijd met Ferrari: "We zijn op dit moment in een intense strijd verwikkeld met onze naaste rivalen in het constructeurs kampioenschap en we weten dat we geen steek kunnen laten vallen in Spa om de druk erop te houden."

Het is hopen voor McLaren dat Daniel Ricciardo in België zijn oude niveau weer eens gaat aan tikken. De Australiër staat dit weekend voor de 200ste keer aan de start van een Grand Prix maar staat teleurstellend negende in de titelstrijd. Zijn teamgenoot Lando Norris heeft ruim twee keer zoveel punten en staat knap derde, nog voor Valtteri Bottas.

Spa is het startpunt van een slopende triple header aangezien het circus daarna doortrekt naar Zandvoort en Monza. Ook Seidl is zich hiervan bewust: "Het intense schema is een uitdaging voor het team, maar we zijn er klaar voor. Zowel met het team op de baan als met het team op de fabriek en ook onze collega's van motorleverancier Mercedes." McLaren hoeft vooralsnog alleen naar achteren te kijken. Ferrari heeft evenveel punten en Alpine staat bijna honderd punten achter. Omhoog kijken gaat een moeilijke zaak worden, Red Bull staat iets van 130 hoger op de ladder.