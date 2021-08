Mercedes-baas Toto Wolff over eigen toekomst: "Ik zal er zeker zijn, maar niet persé als teambaas"

Mercedes-baas Toto Wolff zegt dat hij wel eens kan besluiten af te treden als teambaas van het team dat dit jaar de wereldtitel verdedigt ten opzichte van Red Bull Racing. Het is niet voor het eerst dat Toto Wolff over een mogelijk pensioen begint.

De 49-jarige Oostenrijker zegt dat hij er onlangs over heeft nagedacht om helemaal uit de Formule 1 te stappen. "Een jaar lang heb ik erover nagedacht om terug te gaan naar de financiële wereld", vertelde hij aan de krant Bild am Sonntag.

"Tijdperk vormgeven"

"Maar wij bij Mercedes hebben samen besloten dat de Formule 1 niet alleen een marketingplatform is dat we voor een korte tijd willen gebruiken. We willen een tijdperk vormgeven. Aangezien ik 33 procent van de aandelen van het team bezit, zal ik er zeker zijn. Maar dat betekent niet per se dat ik de teambaas moet zijn."

Nadat Mercedes met Nyck de Vries het wereldkampioenschap in de Formule E wist te winnen, maakte Mercedes duidelijk dat zij uit de elektrische klasse stappen en zich meer gaan richten op de Formule 1. Eind 2022 verdwijnt Mercedes uit de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Nadat BMW en Audi vertrokken uit de FE wordt Wolff gevraagd of de exodus uit de FE het begin van het einde inluidt voor de FE. Wolff: "Veranderingen bieden altijd kansen voor meer verandering", zo klinkt zijn antwoord.

Exodus herstart voor FE?

Wolff: "Op het eerste gezicht is het natuurlijk jammer dat drie vooraanstaande autofabrikanten tegelijkertijd eruit stappen. Maar misschien heeft de Formule E gewoon een soort herstart nodig om de volgende stap te zetten. Andere teams, mogelijk nog meer privé-teams, zullen groeien omdat ze meer in beeld komen", voegde hij eraan toe.