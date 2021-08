Nu de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps voor de deur staat, blikken we even terug op het jaar 2008. In deze video is te zien hoe het tijdens de laatste ronden van de Grand Prix nog ongekend spannend wordt. Kimi Raikkonen gooit zijn titelaspiraties voor dat jaar 'down the drain' door te crashen tijdens de voorlaatste ronde, omdat het begint te regenen. Lewis Hamilton weet zijn McLaren-Mercedes het beste op het asfalt te houden, maar glibbert naar de finish.

Hamilton wint dat jaar het wereldkampioenschap Formule 1 en wordt de jongste wereldkampioen in de geschiedenis van de Formule 1. Ferrari weet de wereldtitel voor constructeurs te verlengen in 2008.

De overwinning wordt Hamilton na afloop van de race afgenomen, omdat de FIA oordeelt dat hij de busstop-chicane heeft afgesneden. De overwinning gaat uiteindelijk naar Felipe Massa, Nick Heidfeld in de BMW-Sauber wordt tweede. Door een straf van 25 seconden wordt Lewis Hamilton derde, blijkt na afloop van de race.