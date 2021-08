Bottas doet boekje open over vervanging Rosberg bij Mercedes

Valtteri Bottas kwam in 2017 als vervanger van Nico Rosberg bij het team van Mercedes. Geen gemakkelijke opgave volgens de Fin om in de voetsporen te treden van de Duitser. Rosberg had namelijk het seizoen daarvoor zijn gedroomde wereldtitel binnengesleept en besloot vlak na zijn triomf met pensioen te gaan.

''Ik had absoluut grote schoenen om te vullen. Je vervangt een man die net het wk had gewonnen en toen besloot te stoppen', zei Bottas in een interview met Hypebeast. ''Ik was de volgende in de rij en het team koos voor mij. In deze sport is er altijd een vorm van druk.''

Bottas reed in 2016 nog voor Williams en kreeg een onverwachte kans om voor het beste team van de grid te rijden. Een grote stap volgens de Fin. ''Het was een grote sprong in mijn carrière en ik moest ervoor zorgen dat ik het meeste uit de kans kon halen, om te presteren en een nieuw contract voor het volgende jaar te krijgen'', doelt Bottas op zijn dienstverband die nooit langer dan één seizoen duurde. ''Ik heb dat bijna elk jaar moeten doen, want in deze sport moet je je altijd bewijzen. Ik denk dat je met het verstrijken van de jaren leert ermee om te gaan en gelukkig voor mij duurde het maar een paar races in het 2017 om mijn eerste overwinning te behalen, wat het vertrouwen van het team opleverde. ”

Bottas gaf toe dat het een uitdaging is om de teamgenoot van zevenvoudig kampioen Lewis Hamilton te zijn. "Teamgenoot van Lewis zijn is niet gemakkelijk, want hij is behoorlijk snel, in de kwalificatie, maar vooral in de races. Het zorgt ervoor dat ik mezelf meer push of om nieuwe dingen te proberen, omdat ik weet dat ik absoluut alles moet geven als ik hem wil verslaan. Dus in die zin is het niet gemakkelijk, maar het is ook erg motiverend.''