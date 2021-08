F1-coureur Lewis Hamilton zei recentelijk 'dat een Grand Prix geen sprint is, maar een marathon'. Dat geldt helemaal voor de 24 uur van Le Mans. Het gevecht wordt tijdens deze iconische langeafstandsrace niet gewonnen in de eerste bocht of ronden. Coureurs kunnen daarin alleen maar verliezen.



Vaak verlopen de starts dan ook bij de 24-uurs-race zonder noemenswaardige incidenten, maar tijdens de 89ste editie, die zondagmiddag 16.00 wordt afgevlagd, gaat het door zeer natte omstandigheden toch mis tussen de hypercar van #7 Toyota Gazoo Racing met Sebastien Buemi achter het stuur en de hypercar van #708 Glickenhaus met Olivier Pla.



In de Dunlop-chicane (de tweede en derde bocht) tikte Pla de Zwitser de rondte in. Buemi leek schade te hebben en moest zijn bolide resetten. Met als gevolg: anderhalve minuut achterstand op de andere Toyota die aan de leiding reed. Pla kreeg een tijdstrijf van tien seconden voor zijn manouvre en moest zijn neus vervangen.



Dit was niet het enige incident in de eerste ronde. In de video hieronder kan je bekijken wat er nog meer gebeurde.