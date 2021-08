Ocon hoopt in België op een herhaling van scenario in Boedapest

Alpine-coureur Esteban Ocon won tegen alle verwachtingen in de Grand Prix van Hongarije en schreef hierdoor zijn eerste Formule 1-wedstrijd achter zijn naam. Deze overwinning kwam mede tot stand door de wisselendse weersomstandigheden. De Fransman hoopt dat een scenario zoals in Boedapest zich herhaalt tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, dat aankomend weekend op het programma staat.



"Hopelijk gaat het regenen en zullen dingen gebeuren zoals in Boedapest. Als we een normaal weekend hebben, is het doel om Q3 te halen in de kwalificatie en in de top 10 te eindigen, zodat we punten kunnen scoren. Ons doel is om dat te blijven doen en dat vol te houden in het gevecht om de vijfde plaats in het constructeurskampioenschap", aldus de Fransman in gesprek met Soymotor.



De Alpine-coureur is er van bewust dat het kwartje wel de goede kant op moet vallen. ''Er kunnen spannende omstandigheden zijn, zoals regen. In die zin kan het een moeilijk weekend worden, maar het schept ook kansen voor ons", zegt Ocon.