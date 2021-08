Helmut Marko vertelt hoe hij Max Verstappen's talent ontdekte

Max Verstappen heeft inmiddels 129 F1 Grands Prix verreden en wist daarvan vijftien zeges op zijn naam te zetten. Volgens velen is zijn eerste wereldkampioenschap slechts een kwestie van tijd.

Bij het Oostenrijkse ServusTV doet dr. Helmut Marko uit de doeken hoe hij het Red Bull-talent ontdekte.

"Iedereen heeft talent, maar de ongelofelijke snelheid die hij liet zien in een Formule 3-race terwijl de omstandigheden constant veranderden overtuigde mij en maakte indruk op mij."

Twee seconden sneller dan de rest

Ook in de Formule 3 was Max Verstappen een uitzondering vergeleken met de rest. "Ik denk dat hij gemiddeld twee seconden sneller was dan alle anderen daar. En het was duidelijk dat dit een buitengewoon talent is", zei Marko.

Verstappen was ook tijdens de contractbesprekingen "indrukwekkend"; de Nederlander was anders dan alle anderen. "Hij bereidde zich goed voor en dat was een van de langste gesprekken die ik met een coureur heb gehad", aldus de Oostenrijker.

Gesprekken duurden lang

Marko vertelt dat de onderhandelingsgesprekken lang duurden en daaruit zou ook de honger van Verstappen zijn gebleken naar succes op de baan. "Het ging gewoon diep en ik merkte welke wil en welke ambitie er is."