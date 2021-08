Vettel moet het nog zien met nieuwe banden: "Ik kan de kerbs niet zien"

Aankomend jaar zal er veel anders zijn in de Formule 1. Vanaf 2022 zijn er namelijk gloednieuwe regels van kracht en ook de banden zullen veranderen. Inmiddels wordt er hard getest met het nieuwe Pirelli-rubber door de heren coureurs.

Dit seizoen blijven er na de Grands Prix regelmatig teams nog een paar dagen hangen op het circuit. De teams krijgen dan namelijk de mogelijkheid om de nieuwe banden aan de tand te voelen. Ook Sebastian Vettel heeft de nieuwe Pirelli's al onder zijn Aston Martin gehad en deelt zijn ervaringen in gesprek met Auto Motor und Sport. "Je kan langer op de limiet rijden met deze banden zonder ze te oververhitten."

Hinder

De Duitser heeft lekker wat ronden kunnen rijden op zijn nieuwe banden en heeft wat nieuwe bevindingen op gedaan: "Ze zijn comfortabeler over de kerbs en geven meer grip in langzame en medium-snelle bochten." Maar het zal toch even wennen worden voor de coureurs aangezien de banden aan de grote kant zijn.

Vettel heeft gemerkt dat de grote banden op zijn aangepaste Aston Martin voor wat hinder zorgen: "De grote wielen maken het zicht vooruit nog slechter. En de spiegels zitten ook nog in de weg, het is het beste als deze aan de Halo vastzitten." Ook nieuw zijn de soort flapjes die over de voorwielen zitten en deze zijn niet fijn voor het zicht: "Met de covers en de grote wielen kan je de kerbs helemaal niet zien." Het is afwachten wat dit in 2022 gaat brengen.